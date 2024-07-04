Mert Günok'un babası Hürriyet'e konuştu: Gol atmış gibi sevindim

Haberin Devamı

Maçı tüm Türkiye gibi ekrandan takip ettiğini belirten Mahir Günok 90+5’teki o kurtarış için "Sanki Mert gol kurtarmış değil de atmış gibi sevindim" dedi. Mahir Günok, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm fulbolseverlerin duası o golü önledi"

"Son saniyede oğlumun saha içindeki duruşu ve performansı beni mutlu etti. Belki de benimle birlikte tüm futbolseverlerin duası o golü önledi. Mert gol atmadı ama o kurtarışı ile sanki gol atmış gibi sevindim. Sadece oğlum değil tüm takım savaştı. Milli Takım’daki tüm gençler benim evladım. Ben buradan en büyük teşekkürü milli takım teknik direktörü ve antrenörlerine etmek istiyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile Hollanda engelini de aşacağımızı düşünüyorum."

Haberin Devamı