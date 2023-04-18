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Mert Günok'tan Uğurcan Çakır'ın sözlerine cevap!

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#Mert Günok#Uğurcan Çakır#Milli Takım
Mert Günoktan Uğurcan Çakırın sözlerine cevap
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 08:13

Trabzonspor mücadelesine yaptığı 5 kurtarışla damga vuran Mert Günok, kendisinin koruduğu A Milli Takım kalesi için açıklamalar yapan Uğurcan Çakır’la ilgili ilk yorumunu yaptı. Tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır'a net bir yanıt verdi.

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Siyah-Beyazlılar’ın başarılı kalecisi Mert Günok, önceki akşam Trabzonspor karşısında şov yapmıştı. Tecrübeli file bekçisi, 3’ü ceza alanı içinde olmak üzere kalesine gelen toplamda 5 vuruşta gole izin vermemişti.

Uğurcan Çakır, geçen hafta içinde, “Milli Takım’da oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, Milli Takım’daki performansa göre mi oynatılıyor, onu çözemedim. Milli Takım’da son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim. Oynamayı bekliyordum” demişti.

MERT GÜNOK YANIT VERDİ

Başarılı eldiven daha sonra ise "Yanlış anlaşıldım. Mert abiyi çok seviyorum, çok iyi bir kaleci. EURO 2020’de en çok destek verenlerden biriydi” diye düzeltmişti. Mert Günok cephesinden bu sözlere yanıt geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; konuyla ilgili konuşan Mert Günok, “Uğurcan’la maçtan sonra konuştuk. Bu sözleri benim için söylemediğini biliyorum, problem yok. Ben sadece işime odaklıyım” dedi.

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#Mert Günok#Uğurcan Çakır#Milli Takım

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