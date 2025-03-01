Mert Günok'tan Solskjaer'e övgü dolu sözler: 'Pozitif enerjisi takıma yansıdı!'

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenerek puanını 44'e yükseltti. Maçın ardından ise siyah - beyazlı futbolculardan Semih Kılıçsoy, Mert Günok ve Gedson açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

"SOLSKJAER'İN POZİTİF ENERJİSİ YANSIDI"

Solskjaer'in pozitif enerjisinin skora yansıdığını vurgulayan Mert Günok,"Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

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Hoca pozitif enerji vermeye çalıştı geldiğinde. Bu da takıma yansıdı. Birlik olmayı anımsadık. Galibiyetler gelince daha kolay oluyor. Kötü gittiğimiz dönemde taraftarımızı üzdük. Keşke yaşanmasaydı o dönem. Şimdi bir ivme yakaladık ama umarım bu devam edecektir. Hocamızın tabii ki dokunuşu var, diğer hocaların da ayrı ayrı dokunuşları var. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"CHAMBERLAIN İLE İYİ İKİLİ OLDUK"

Chamberlain ile iyi bir ikili olduklarını söyleyen Gedson Fernandes, "Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki maçlarda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için devam etmemiz gerekiyor. İyi sonuçlar alıyoruz. Karmaşık ve zorlu bir dönemden sonra takımın bu şekilde oynaması çok önemli. Öz güven kazanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Öz güvenliyiz. Böyle olunca işler daha kolay oluyor. Bireysel oyunculardan ziyade kolektif olarak bakmak lazım. Kolektif oynadığımızda bu sonuçlar geliyor. Hepimiz birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz, hepimiz birbirimiz için savaşmaya çalışıyoruz. Böyle olunca öz güvenle birlikte iyi oluyor." dedi.

"GOL ATTIKÇA RİTİM BULUYORUM"

Siyah - beyazlıların ikinci golünü kaydeden Semih Kılıçsoy'da, "Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz. Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim." şeklinde konuştu.

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