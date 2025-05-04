Mert Günok'tan Solskjaer itirafı!

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Gedson Fernandes ve Mert Günok, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş'lı futbolcuların açıklamaları;

PAULISTA: ÇOK BÜYÜK GALİBİYET ALDIK

"Büyük bir zafer kazandık ve bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Bu yüzden istediğimiz yerde değiliz ligde. Her maça final olarak bakmalıyız. Önümüzdeki yıl çok daha güçlü sezona başlamalıyız. 4 maçımız kaldı. En büyük hedefimiz üçüncülük. Bunun üzerine gitmeliyiz. Derbiyi kazanmak çok önemli. Bu galibiyeti teknik heyete, çalışanlarımızı ve taraftarımıza armağan ediyorum.

Arthur'u tebrik ediyorum. Kendisi için yeni bir pozisyondu, bu yeni pozisyonda çok iyi oynadı. Kendisiyle maçtan önce konuşmuştum. Hocamız, sakatlıklar olduğu için savunmada, Emirhan oynayamıyor sakat, Felix de döndü. Arthur çok iyi oynadı. İlk yarıda gol olabilecek birçok pozisyonu engelledi. Bize çok yardımcı oldu. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir galibiyet aldık bugün."

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MERT GÜNOK: G.SARAY MAÇINDAKİ FORMATLA OYNAMAYI TERCİH ETTİK

"Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Masuaku'nun stoperde olması ve Emrecan'ın sol bekte oynaması, başta farklı düşünceler olmuş olabilir ama maça iyi hazırlandık. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes çok iyi mücadele etti. Bizim bu sene hedefimiz üçüncü olmak. Sezon başından beri inişli-çıkışlı oyunlarımız oldu ama bu maçlarda hep iyi oynadık. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz."

GEDSON: ORTAK HEDEF TAKIMA YARDIMCI OLMAK

"Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz."