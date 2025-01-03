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Mert Günok'tan Rizespor-Beşiktaş maçına damga vuran performans! Gol beklentisi rekoru...

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#Beşiktaş#Rizespor#Süper Lig
Mert Günoktan Rizespor-Beşiktaş maçına damga vuran performans Gol beklentisi rekoru...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 22:21

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı Süper Lig'in 18. hafta maçına Mert Günok'un performansı damga vurdu. Milli kaleci, Rizespor'un sahadan 3 puanla ayrılmasına izin vermedi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

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SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş’ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.

MERT GÜNOK DEVLEŞTİ

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Rizespor, Mert Günok engeline takıldı. Milli kaleci, ilk 18 dakikada Ali Sowe'a 3 kez geçirmedi.

Özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yapılan kurtarış çok konuşuldu.

Tecrübeli file bekçisi, ikinci devrede de performansını devam ettirdi ve karşılaşmayı 5 net kurtarışla tamamladı.

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Mert Günoktan Rizespor-Beşiktaş maçına damga vuran performans Gol beklentisi rekoru...

RİZESPOR'UN REKORLARI 3 PUANA YETMEDİ

Ayrıca Opta'nın verilerine göre; bu sezon rakibine en fazla şut fırsatı (21), beklenen gol değeri (2.77 xGA) ve net pozisyon (6) verdiği Süper Lig maçını Çaykur Rizespor'a karşı oynadı.

11 YIL SONRA BİR İLK

Ayrıca siyah-beyazlılar, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla net pozisyon verdiği ilk yarıyı da Rize'de oynadı.

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#Beşiktaş#Rizespor#Süper Lig

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