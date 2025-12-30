×
Mert Günok'tan Fenerbahçe kararı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok için Fenerbahçe devreye girdi. Tecrübeli eldiven, sarı lacivertlilere transferine dair son kararını verdi.

2021-2022 sezonun başında Başakşehir'den ayrılan ve Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok alınan karar sonrasında kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan tecrübeli kaleciyi radarına almıştı. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can Eğribayat’ın ayrılması halinde Mert Günok için teklif sunacak.

36 yaşındaki file bekçisinin, Sarı Lacivertliler’e dönme konusunda çok arzulu olduğu kaydedildi. Mert, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de oynayarak futbolu bırakmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde 130 resmi maça çıkan Mert Günok bu karşılaşmalarda 153 gol yerken tam 38 maçta ise kalesini gole kapattı.

 

