Mert Günok'tan Fenerbahçe kararı

Güncelleme Tarihi:
2021-2022 sezonun başında Başakşehir'den ayrılan ve Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok alınan karar sonrasında kadro dışı bırakıldı.
FENERBAHÇE DEVREDE
Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan tecrübeli kaleciyi radarına almıştı. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can Eğribayat’ın ayrılması halinde Mert Günok için teklif sunacak.
36 yaşındaki file bekçisinin, Sarı Lacivertliler’e dönme konusunda çok arzulu olduğu kaydedildi. Mert, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de oynayarak futbolu bırakmak istiyor.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş kariyerinde 130 resmi maça çıkan Mert Günok bu karşılaşmalarda 153 gol yerken tam 38 maçta ise kalesini gole kapattı.