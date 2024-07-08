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Mert Günok'tan EURO 2024'e veda mesajı! "Güzel ülkemin güzel insanları..."

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#EURO 2024#A Milli Takım#Mert Günok
Mert Günoktan EURO 2024e veda mesajı Güzel ülkemin güzel insanları...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 16:36

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Takımımız'ın kalecisi Mert Günok, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Milli kaleci, "Güzel ülkemin güzel insanları" diyerek başladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizinle beraber büyük hayaller kurduk. Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı. Bunun için çok üzgünüz. Kamp boyunca bizlerin iyiliği için canıgönülden çalışan sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz, mutfak çalışanlarımız, güvenlik çalışanlarımız ve diğer tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu takım sizlerin de desteğiyle çıtayı artık daha yukarıya koymalı. Futbolun bu kadar sevildiği güzel ülkemizde, başarı için yıllarca beklemek yerine, hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı. Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki birlik olalım, birlik olduğumuzda neler başardığımıza bakalım. Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

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#EURO 2024#A Milli Takım#Mert Günok

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