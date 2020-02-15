Mert Günok'tan Beşiktaş karşısında rekor sayıda kurtarış!

Milli kaleci, bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı yaşarken karşılaşma sonunda “Kurtarış sayıları benim için önemli değil çünkü üzerimize gelen toplar da kurtarış sayılıyor. Benim için önemli olan takımın kazanması. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Başakşehir bu sezon ligde topa en az sahip olduğu (%34.1) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%69.1) maçı oynadı.

Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş’a karşı sahaya çıktığı son sekiz Süper Lig maçının altısında asist yaptı.





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