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Mert Günok'a iki ödül birden!

Güncelleme Tarihi:

#Mert Günok#Beşiktaş#Süper Lig
Mert Günoka iki ödül birden
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

Athletic maçında dalya diyen milli kaleci ayrıca fair-play sosyal sorumluluk ödülünü aldı.

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Athletic maçının ardından Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle taraftarlara yumruk şov yaptırmayan milli kaleci ödüllerini maçtan önce aldı.

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok’a dün Trabzonspor karşılaşmasından önce iki ödül birden verildi. Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmada siyah beyazlı formayı 100. kez giyerek dalya diyen milil kaleciye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile siyah beyazlı kulübün efsane kaptanı Sanlı Sarıalioğlu, plaket, çiçek ve üzerinde 100 yazan forma verdi.

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Ayrıca, Athletic Bilbao maçı sonrası taraftarların yanına giderek Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği “Bugün yumruk yok, sadece alkış” sözleri nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı’dan aldı.

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#Mert Günok#Beşiktaş#Süper Lig

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