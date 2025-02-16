Mert Günok'a iki ödül birden!

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Athletic maçının ardından Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle taraftarlara yumruk şov yaptırmayan milli kaleci ödüllerini maçtan önce aldı.

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok’a dün Trabzonspor karşılaşmasından önce iki ödül birden verildi. Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmada siyah beyazlı formayı 100. kez giyerek dalya diyen milil kaleciye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile siyah beyazlı kulübün efsane kaptanı Sanlı Sarıalioğlu, plaket, çiçek ve üzerinde 100 yazan forma verdi.

Ayrıca, Athletic Bilbao maçı sonrası taraftarların yanına giderek Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği “Bugün yumruk yok, sadece alkış” sözleri nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı’dan aldı.

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