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Mert Günok ve Salih Uçan'dan olay sözler: İçeriden bir şeylere şahit oluyoruz

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol
Mert Günok ve Salih Uçandan olay sözler: İçeriden bir şeylere şahit oluyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 21:57

Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Mert Günok ve Salih Uçan, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok ve oyunculardan Salih Uçan, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

MERT GÜNOK: "HERKES FORMANIN DEĞERİNİ BİLMİYOR"

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok. Utanç verici. Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Tamamen utanç verici. Başka da bir şey söylemek istemiyorum." şeklinde konuştu.

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SALİH UÇAN'DAN OLAY SÖZLER

Karşılaşmanın ardından imalı açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Değerlendirilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazanıyoruz. Mücadele etmemiz gerektiğini burada biliyoruz. Ama edemiyoruz. Söylenmesi gereken şeyler var ama henüz erken. Söylenecek şeyler sezon sonu söylenir. Yaşananlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biz de içeriden bir şeylere şahit oluyoruz. Artık üzgünüm falan demek istemiyorum. Bu hayal kırıklığı. Camiam adına şu durumlar çok üzücü." dedi.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol

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