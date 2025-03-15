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Mert Günok ve Paulista'dan Konyaspor maçı açıklaması: Diyecek bir şey yok

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#Mert Günoğundan Açıklama#Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 Mağlubiyeti#Sporanasayfa
Mert Günok ve Paulistadan Konyaspor maçı açıklaması: Diyecek bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 23:46

Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 mağlup ettiği maç sonrası Mert Günok ve Paulista konuştu.

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Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi.
 
Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Mert Günok, açıklamalar yaptı. 

"DİYECEK BİR ŞEY YOK'!"
Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.

PAULISTA: SAKAT DEĞİLİM HOCA ÇIKARDI

Öte yandan sakat olmadığını söyleyen Paulista, "Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim." dedi.

"ÇOK KÖTÜ KAYBETTİK"
Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik." ifadelerini kullandı.

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#Mert Günoğundan Açıklama#Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 Mağlubiyeti#Sporanasayfa

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