Mert Günok ve Paulista'dan Konyaspor maçı açıklaması: Diyecek bir şey yok

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Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi.



Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Mert Günok, açıklamalar yaptı.



"DİYECEK BİR ŞEY YOK'!"

Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.



PAULISTA: SAKAT DEĞİLİM HOCA ÇIKARDI



Öte yandan sakat olmadığını söyleyen Paulista, "Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim." dedi.



"ÇOK KÖTÜ KAYBETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik." ifadelerini kullandı.