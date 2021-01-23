Mert Günok tepki gösterdi! "Umarım kendisini düzeltir"

Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada sitem etti.

Skoru bulan takımların oyunu geciktirmesini tasvip etmediğini belirten Mert, "Bugün oyun anlamında çok iyi olduğumuz söylenemez. Ligin ilk yarısı itibarıyla istediğimiz yerde değiliz. Şanssızlık yaşadığımız maçlar da oldu, bariz hatalarla puan kaybettiğimiz maçlar da oldu ama itiraf etmek gerekirse biz de çok iyi oyun sergilemedik çoğu zaman. Türk futbolunun bence kanayan yarası bugün bizim de başımıza geldi. Birçok takımın başına da geliyor ki özellikle büyük takımlara karşı... Zaman geçirme bazı kişilerce profesyonellik olarak adlandırılsa da benim çok tasvip ettiğim bir şey değil. Oyuna devam edebilirsiniz, fedakarlık yapabilirsiniz ama oyunu çirkinleştirmek, zaman geçirmek rahatsız edici. Umarım kendisini düzeltir. Kendisi benim genç bir meslektaşım. Buraya A Milli Takım kalecisi olarak geldiğim için bu konuşmayı yapabileceğimi inanıyorum. Çünkü her genç oyuncunun, kalecinin en üst seviyelere gelmesini ben de arzu ediyorum. Ama bu kadar zaman geçirmek benim hiç tasvip etmediğim bir şey. Umarım ilerleyen süreçte buna hakemlerimiz de dikkat ederler." diye konuştu.