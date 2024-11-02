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Mert Günok takımın oyununu beğenmedi: Kötüydük

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig
Mert Günok takımın oyununu beğenmedi: Kötüydük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 23:40

Beşiktaş’ın file bekçisi Mert Günok, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçta takımın performansını beğenmedi.

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Beşiktaşlı futbolcular Mert Günok ve Uduokhai, Süper Lig'de Kasımpaşa yenilgisini değerlendirdi.

Sakatlığı atlattıktan sonra yeniden formasına kavuşan ancak takımını yenilgiden kurtaramayan Mert Günok kötü bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Milli file bekçisi, “Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası” ifadesini kullandı.

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Uduokhai de Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü de bularak oyunu koparmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Birinci yarıda iki takım da iyi mücadele etti. Muçi’nin vuruşuyla golü bulduk ama ikinci yarı anlayamadığım bir devre oldu. Çok kötü bir mücadele sergiledik. Kasımpaşa sabırla oynadı ve maçı çevirdi. Buna biz izin verdik. Maçı ikinci golü bularak koparmalıydık. İkinci yarı 3-0 kaybettik teknik olarak. Oyuna 90 dakika odaklanmalıyız. Kabul edilecek bir mağlubiyet değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor.”

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig

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