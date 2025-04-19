Mert Günok: 'Sezonun özeti gibi!'

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Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 3.'lük fırsatını tepen Beşiktaş'ta Mert Günok, Amir Hadziahmetovic ve Emirhan Topçu maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

HADZIAHMETOVIC: "MENTAL OLARAK DÜŞTÜK"

"Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek."

EMİRHAN TOPÇU: "ŞANSI GERİ TEPTİK"

"Aslında bir motivasyon kaybı yaşamadık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık, öne geçtik. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Söyleyeceğim bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız artık."

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MERT GÜNOK: "SEZONUN ÖZETİ GİBİ"

"Aslında üçüncülük şansımız devam ediyor ama inişli - çıkışlı oyunumuz da devam ediyor. İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Göztepe'nin oyununa ayak uydurduk. Açıkçası oyunlarımız biraz gel-git üzerine gidiyor. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız! Yendiğimizde de yenildiğimizde de gerekli açıklamaları yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon özelinde geçen seneden farklı olarak bir kupa hedefi yok, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bugün 3 puanı alabilirdik. Bizim için de güzel bir motivasyon olabilirdi. Buradayız, yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk ama gelebileceğimiz en yüksek seviye üçüncülük bu sene. Oraya gelmek için elimizden geleni yapacağız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok."