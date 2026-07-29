Mert Günok, Polonya'da duvar ördü: Kurtarışlarıyla geceye damga vurdu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken, ev sahibi ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Michal Sacek ile skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, sarı-lacivertliler turu geçen taraf oldu.

Sarı-lacivertlilerde gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise yaptığı kritik kurtarışlarla Mert Günok oldu.

İLK YARIDA 2 KURTARIŞ

Karşılaşmanın 29. dakikasında Janza'nın ceza yayı sağından kullandığı etkili serbest vuruşta uzanarak topu köşeden çıkaran Mert, ilk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı. 45+8. dakikada Ismaheel'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği sert şutta gole geçit vermeyen milli kaleci, takımını ayakta tuttu.

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5 KURTARIŞLA TURUN KAHRAMANI

İkinci yarıda da başarılı performansını sürdüren 36 yaşındaki eldiven, rakibin gol bulmasını engelledi.

Mücadeleyi 5 net kurtarışla tamamlayan Mert Günok, galibiyette ön plana çıktı.

"ADIMA KONUŞTURMUYORUM"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Mert Günok, "İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var. Milli takımdan sonra 1 hafta ara verip kampa katıldık. Hepsinin ayrı yorgunluğu, mental zorlukları var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Performansı üzerine kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Günok, "Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan toplara hep çıkarım. Bugün onlar da yan toplarla gelecekti, biliyorduk, çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım. Sadece yan top için değil genel olarak ben her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum, sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ben ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.