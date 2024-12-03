Mert Günok: Özür dileme evresini geçtik

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Mert Günok, taraftarların tepki göstermekte haklı olduğunu belirterek, “Geçen seneden beri yenildiğimiz maçlardan sonra hep özür diledik, aynı şeyleri söyledik. O evreyi çoktan geçtik! Bir türlü o istenilen mücadeleyi sergileyemiyoruz. Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok. Beşiktaş’ı sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik. İki senedir bunu yapamıyoruz. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim” ifadesini kullandı.

DERBi BARIŞMA MAÇIMIZ OLACAK

Milli kaleci, F.Bahçe derbisi için de şunları söyledi: “Derbi taraftarlarla barışmak ve yukarı doğru çıkmak istediğimiz bir maç olacak.”

BU FUTBOL BİZE YAKIŞMIYOR

Bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkan Salih Uçan, çok üzgün olduklarını belirterek, “Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün. Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz” dedi.

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NET GOLLERi ATAMADIK

Salih maçla ilgili de şunları söyledi: “Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oynadık. Pozisyonlarımız da vardı. Kontrataktan golü yedik ama cevap verdik. Sonra öne geçebilirdik, net pozisyonları gole çeviremedik. Berabere kaldık ve kazanamama serisi yakalandı gibi...”