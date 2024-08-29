Mert Günok: Lugano hocasının garip açıklamaları vardı, 5-1 kazandık

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Tüpraş Stadyumu'nda Lugano'yu 5-1 yenip adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş'ta futbolcular Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Rashica: Çok önemli bir maçtı hem bizim için hem Türk futbolu adına. Çok önemli bir maç oynadık. Geçen haftaya göre daha enerjiktik. Kazanmak istedik ve bunu gösterdik. Maçın kontrolü bizdeydi. Finalde de çok gol attığımız için mutluyum. Daha önce de söyledim, hocamız ve ekibi bize farklı bir enerji getirdi. Yapabileceğimizin en iyisini bizden almaya çalışıyor hocamız. Daha farklı bir sistemde, daha farklı bir rolde oynuyorum. Buna alışmaya çalışıyorum. İyi yoldayız, böyle devam etmek istiyoruz.

Paulista: İlk maç için defansif olarak iyi değildik. 3 gol yemiştik. Ama iki ayaklı maçlarda deplasmanda berabere kalmak kötü değil. Bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın önemini biliyorduk. Buna göre davrandık. Çok iyi mücadele ettik. Bir sonraki maça kadar kısa bir zaman var ama bu akşam kutlama zamanı diyebiliriz. Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşkınız. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder. Böyle devam edeceğiz. Az hata, çok doğru işler. Ligde ve Avrupa'da iyi işler yapmak istiyoruz. Pazar günkü maça kadar dinleneceğiz ve iyi hazırlanacağız. Milli araya kadar süreyi iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

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Mert Günok: Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Maç öncesi rakip teknik adamın garip açıklamaları vardı. Futbolcuları da iddialıydı ama 5-1 kazandık.