Mert Günok: Konuşmaya yüzüm yok, tamamen utanç verici

Haberin Devamı

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen tecrübeli kaleci, “Böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok. Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?’ diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Tamamen utanç verici! ” diye konuştu.

SALiH: SEZON SONU SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR

Salih Uçan ise, “Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok” dedi.