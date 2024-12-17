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Mert Günok: Konuşmaya yüzüm yok, tamamen utanç verici

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig
Mert Günok: Konuşmaya yüzüm yok, tamamen utanç verici
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, 2-1’lik Adana Demirspor yenilgisi sonrası büyük yankı yaratacak açıklamalar yaptı.

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Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen tecrübeli kaleci, “Böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok. Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?’ diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Tamamen utanç verici! ” diye konuştu.

SALiH: SEZON SONU SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR 

Salih Uçan ise, “Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok” dedi.

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig

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