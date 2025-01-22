Beşiktaş'ta Athletic galibiyeti sonrası itiraf: Kendimizi kandırmayalım | Solskjaer bize enerji verdi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen Beşiktaş'ın deneyimli kaleci Mert Günok, siyah-beyazlı taraftarların da desteğiyle iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, futboldan daha önemli şeylerin var olduğunu belirterek, "Sözlerime Bolu'daki faciadan dolayı çok fazla futbol konuşarak başlamak istemiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar ve ailelerine de sabır diliyorum. Bugün, yaşanan bu kötü olayın ardından maça çıkıp güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli. Biz bugün güzel bir gece geçirdik. Güzel bir taraftar desteği vardı. Stadımızı tamamen doldurmuşlardı. Eski dönemlerdeki Beşiktaş taraftarını bugün gördük. İyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

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Deneyimli kaleci, Athletic Bilbao karşısında 100. maçına çıktığını anımsatarak, "Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmak. Bunu daha önce de söylemiştim. Başkanımız geldikten sonra sözleşme konusuyla ilgilendi. Bugün 100. maçıma çıktım. Nice 100 maçlara çıkmayı diliyorum." şeklinde konuştu.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına bir enerjiyle geldiğini belirten Mert Günok, "Üç günde 'bir şeyler değişti' dersek kendimizi kandırmış oluruz. Hocamız çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu, değerli de bir hoca. İyi bir başlangıç olması onun için de önemliydi. Güzel şeyler yaşanacağına ben inanıyorum. Üç günde tabii bir şeyler değişmedi. Rakibin değerli bir takım olması, taraftarın desteğiyle bugünkü oyunu mümkün kıldı. O yüzden güzel bir galibiyet aldık." diyerek konuşmasını tamamladı.

RASHICA: HOCAMIZ BİZE ENERJİ VERDİ

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kosovalı futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk günden bu yana kendilerini motive ettiğinin altını çizdi.

Sahada takım olarak tüm oyuncuların birbirine yardımcı olduğunu belirten Rashica, "Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden bu yana hocamız bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor. Heyecanlı birisi, bizi de motive ediyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olduk. Tüm takım birbirine yardım etti. Topları kazanıp sürekli öne oynadık. Bol gollü bir galibiyet de aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

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Son birkaç ayın kendileri için çok zor geçtiğini vurgulayan kanat oyuncusu, "Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bugün gösterdik ki hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla, camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün de iyi futbol oynadık. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraflardan övgüyle söz eden Milot Rashica, "Umarım böyle devam ederiz. Taraftarımız harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alarak ilerleyip yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.