Mert Günok, galibiyetin ardından Solskjaer'e dikkat çekti: "En önemli şey mücadele!"

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Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, taraftarının önünde derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından ise siyah - beyazlılarda Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Gedson Fernandes açıklamalar yaptı.

GEDSON: TAKIMIN PERFORMANSI EN ÖNEMLİSİ

"Kazanmak çok iyi. Çok iyi oynadık bugün. Taktikle ilgili değildi sadece takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyet istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz.

Mutluyum performansımdan dolayı ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız."

RASHICA: HER MAÇI BU MENTALİTE İLE OYNAMALIYIZ

"İki zor maçtan sonra sıkıntılı süreç yaşadık ama bugün reaksiyon için doğru zamandı özellikle taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Galip Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz.

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Uzun zamandır olan bir durum. Bir her maç bu mentalite ile oynamalıyız. Kaliteli bir takımız. Sezonun bitmesine az bir maç kaldı. Maç maç gideceğiz ve her maçta böyle oynamaya çalışacağız."

MERT GÜNOK: FARKLI BİR TAKTİKLE OYNADIK AMA...

"Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Geçen maçta sakatlanan Felix'e tekrardan geçmiş olsun demek istiyorum. Maç içerisinde, büyük maçların her zaman sonuçları, ilerleyişleri farklı oluyor. Bugün büyük takım olduğumuzu gösterdik. Diğer maçlarda bunu çok gösteremiyoruz. Bu da bizi biraz geride bıraktı. Şampiyonluğa oynarken bir derbi galibiyetini yaşamak isterdik. Bugün sadece 3 puan daha aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim yerimiz burası değil. Biz şampiyonluğa oynamalıyız. Şampiyonluğa oynarken kazanmak isterdim. Bizim için önemli bir galibiyet. Hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Hocamızın takdiri. Oyuncular olarak ne isterse onu yapmak zorundayız. Hepsinin bir amacı var. Onun isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Farklı bir taktikle oynadık ama galip geldik. En önemli şey mücadele etmek. Yetenekli ve kaliteli bir takımı mücadele ettiğimizde kazanıyoruz. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor."

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PAULISTA: NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

"Beşiktaş tarihi açısından önemli bir maçtı. Ligde namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tı. Bu unvanı koruma isteği bizi motive etti."