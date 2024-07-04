Mert Günok, dünyada gündem oldu: 100 yılın kurtarışı!

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Maçın Azerbaycan kanalındaki yayınında spiker, Günok’un kurtarışına ‘İlahi müdahale’ yorumunu yaptı. İngiliz The Telegraph da ‘Yüzyılın kurtarışı’ manşetini attı.

Avrupa basınından öne çıkan manşetler şöyle:

EURO 2024'ÜN EN İYİ KURTARIŞI MI?

Actu Foot (Fransa): Mert Günok’un tarihe geçecek kurtarışı!

FOX (ABD): Ne kurtarış ama! Mert Günok’tan büyük kurtarış!

Bleacher Report (ABD): Turnuvanın en iyi kurtarışı!

The Athletic (ABD): Nefes kesici bir kurtarış! Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak.

ESPN (ABD): Mert Günok’tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?

"MERT'İN KURTARIŞI BİR GORDON BANKS ANIYDI"

BBC (İngiltere): Baumgartner’in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks’in bir başka versiyonu.

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Eurosport (Fransa): Mert Günok’un kurtarışı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışı olabilir mi?

The Telegraph (İngiltere): Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı!

BBC Radyo 5’te maçı yorumlayan Matthew Upson, Mert’in kurtarışı için "Bu bir Gordon Banks anı." dedi.