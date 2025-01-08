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Mert Günok devleşti, rakip de tebrik etti

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#Beşiktaş#Sivasspor#Türkiye Kupası
Mert Günok devleşti, rakip de tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 00:40

Beşiktaş’ta Sivasspor deplasmanında galibiyet golünü atan Portekizli Rafa Silva ile birlikte öne çıkan isim Mert Günok oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Mert Günok, "Sadece Türkiye Kupası takımı değiliz biz. Ligde de iyi gitmeliyiz. Bu galibiyetle birlikte ligde de çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta öne çıkan isimlerin başında milli kaleci Mert Günok geldi.

Sivassporlu futbolcular 1-0 geriye düştükten skoru eşitlemek için yaptıkları her hamlede önce kaptan Mert’e sonra da direğe takıldı. Rize’de de 5 kurtarışla yenilgiyi önleyen tecrübeli eldiven dün yaptığı 4 kurtarışla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Ayrıca Sivas’ın 2 gol girişiminde önce Koita sonra da Uğur Çiftçi direği aşamadı.

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"LİGDE DE İYİ OLMALIYIZ"

Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, katıldıkları her turnuvada hedeflerinin kupayı almak olduğunu söyledi. Başarılı file bekçisi, “Ligde iyi gidemedik ama hangi kupaya katılırsak katılalım bizim amacımız kupaya ulaşmaktır. Geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonuyuz. Bu sene de galibiyetle başladık. Ama sadece Türkiye Kupası takımı değiliz biz. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Bu galibiyetle birlikte ligde de bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi.

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Mert, kendi performansı için de şunları söyledi: “Değerli, önemli bir kulüpte oynuyorum. Bu kulüpte oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum.”

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#Beşiktaş#Sivasspor#Türkiye Kupası

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