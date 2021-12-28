Mert Çetin’e Fransa'dan 2 teklif! Trabzonspor'un da gündeminde...

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2019 yılında Roma’ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona’da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A’da 14 maça çıktı.

Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin’e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig’den de Trabzonspor’un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.

Özellikle Edgar Ie’nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor.



Öte yandan Çetin’in ismi sezon başı da Trabzonspor'la ve aynı zamanda Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.