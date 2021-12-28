Mert Çetin’e Fransa'dan 2 teklif! Trabzonspor'un da gündeminde...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Bakan Nebatiden ilk açıklamaKritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
İçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdıİçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdı#Köpek
Otomobil alacaklar dikkat Galerici tavsiye verdi... Fiyatlar ne zaman düşecekOtomobil alacaklar dikkat! Galerici tavsiye verdi... Fiyatlar ne zaman düşecek?#İkinci El
3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi! #Mısır
Gribin zayıf noktası bulundu Sürekli aşı olmak tarihe karışacakGribin zayıf noktası bulundu! Sürekli aşı olmak tarihe karışacak#Grip
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
18 yıllık aşk bitti Sosanın eşi Arjantinde içini döktü... Kariyeri Türkiyede ve...18 yıllık aşk bitti! Sosa'nın eşi Arjantin'de içini döktü... "Kariyeri Türkiye'de ve..."#Jose Sosa
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mert Çetin’e Fransa'dan 2 teklif! Trabzonspor'un da gündeminde...

#Trabzonspor#Mert Çetin#Transfer Haberleri
Mert Çetin’e Fransadan 2 teklif Trabzonsporun da gündeminde...

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin’e Spor Toto Süper Lig ve Fransa Lig 1 ekipleri talip oldu.

Haberin Devamı

2019 yılında Roma’ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona’da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A’da 14 maça çıktı.

Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin’e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig’den de Trabzonspor’un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.

Özellikle Edgar Ie’nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan Çetin’in ismi sezon başı da Trabzonspor'la ve aynı zamanda Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Mert Çetin#Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs