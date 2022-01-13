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Mert Çetin, Galatasaray'a veda etti!

#Galatasaray#Mert Çetin#Fatih Terim
Mert Çetin, Galatasaraya veda etti

Galatasaray A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Galatasaray A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, , görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mert Çetin şu ifadeleri kullandı:

Florya Metin Oktay Tesisleri’nin kapısında Canım Babam Metin Çetin, “Oğlum biz Galatasaraylıyız, aileni en güzel şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphem yok. Milyonların rüyasını yaşayacaksın. Burada geçirdiğin her günün kıymetini bil ve gece gündüz tuttuğun takım için çalış” demişti. Allah’ıma binlerce kere şükürler olsun ki bu rüyayı bana 13 sene boyunca dolu dolu yaşamayı nasip etti. Bugün Çocukluk Aşkım Galatasaray’dan ayrılırken, binlerce güzel anı, birbirinden değerli insanlar, kazanılan birbirinden anlamlı ve Galatasaray tarihine geçen 14 kupa (5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa), Galatasaray taraftarının paha biçilmez sevgisini de aklımda ve kalbimde götürüyorum. Öncelikle gönül verdiğim bu camiada çalışmama, hayallerimi yaşamama vesile olan Sn. Bülent Korkmaz hocama, sonrasında sırasıyla Sn. Frank Rijkaard, Sn. Gheorge Hagi, Sn. Bülent Ünder, Sn. Roberto Mancini, Sn. Cesare Prandelli, Sn. Hamza Hamzaoğlu, Sn. Mustafa Denizli, Sn. Jan Olde Riekerink, Sn. Igor Tudor ve çocukluk kahramanım, bana her zaman güvenen, hep yanımda olan ve baba şefkatiyle yaklaşan, Çocukluk Aşkımla yaşadığım birçok başarı, kazanılan kupa ve güzel anılarımda olan Sayın Fatih Terim’e ve birbirinden değerli bütün yardımcı hocalarıma, 13 sene boyunca çalıştığım Başkanlarıma, yöneticilerime, benim için her biri birbirinden kıymetli futbolcularımıza, Çocukluk Aşkımın gizli kahramanları, bende çok hakları olan kulüp personelimize, Türkiye’de ve yurtdışında gittiğimiz her deplasmanda, her kampta bana sevgisini gösteren ve beni çok özel hissettiren Galatasaray taraftarına ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bir personeli tribünlere çağırıp onore eden Galatasaray taraftarının kalbi ultrAslan’a teşekkürü bir borç bilirim. Bugün Galatasaray camiasına, kültürüne, örf ve adetlerine yakışır bir ayrılık gerçekleştirdik ama buna ayrılık demiyorum çünkü bundan önce de bir taraftardım bundan sonra da aranızda, yanınızda olmaya, takımımızı desteklemeye devam edeceğim. Benden yana bütün haklarım helal olsun. Lütfen siz de bana haklarınızı helal edin…

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#Galatasaray#Mert Çetin#Fatih Terim

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