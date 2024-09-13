Mersin'den Van'a 2200 kilometrelik parkur

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Yalnızca bir otomobil yarış turnuvası değil TransAnatolia… Yarışırken Türkiye’nin coğrafi güzelliklerini de görebildiğiniz, eşsiz anılar yaşayabileceğiniz bir turnuva. Profesyonel olmanıza gerek yok, hobiniz varsa ister misafir olarak rotalara izlemeye katılabilirsiniz ister araç kiralayıp deneyimleyebilirsiniz. Dünyadan da birçok pilot geldiği için Türkiye’nin birçok bölgesini gösteriyorlar. Bu seneki rota Mersin- Van birçok Doğu bölgesinden geçtiği için jandarmalar yapılan kampların başında beklemiş ve yabancılar buna hayranlık duymuşlar.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel Samsun’dan İzmir’e çizilen bir rotaydı. Hayaller ve hedef arasında da daha sonraki senelerde Ankara- Gürcistan ve kardeş ülkemiz Azerbaycan rotası çizmek var.

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‘TÜRK HALKI GERÇEKTEN HARİKA’

Alessandro Botturi (49), İtalyan motosiklet yarışçısı

*Bu sene daha zorlayıcıydı. Parkur çok daha virajlıydı, dağlardaydık ve bu sene daha çok hoşuma gitti. Zaten Türkiye’nin en büyük güzelliği de bu. Sürekli panorama manzara değişiyor; denizlerden dağlara gidiyorsun.

*Çok fazla yer vardı beğendiğim. Diğerlerinden öne çıkan bir yer olmadı ama bütün manzaralar harikaydı.

*Ben gerçekten bugünlerde üzerinde geçtiğimiz rotayı herkese tavsiye ederim.

*Bu turnuvaya çok bağlıyım, altısında da buradaydım. Her zaman içinde olmak güzel.Türk halkı gerçekten harika bir halk.

Efe Görür (16), Turnuvanın en genç yarışçısı

*Çok güzeldi umduğumun daha iyisini buldum. Tüm etapları tamamlayabildim. Seneye için daha iyi hazırlanmaya çalışacağım. Kamplarda zevkliydi.

‘HEM YABANCILARA HEM TÜRKLERE TÜRKİYE’Yİ GÖSTERİYORUZ’

Burak Büyükpınar, TransAnatolia Genel Koordinatörü

*Hem yabancılara hem de Türklere Türkiye’yi gösteriyoruz. Standart yerlerin dışına çıkıyoruz. Ben de özeleştiri yapayım; ilk kez Van’a geldim. "Nereleri görmedik?" diye düşündük. Hakkâri de vardı listede.

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*Mersin’de lojistik imkânlar yabancılar için kuvvetli, bu nedenle de Mersin’de başladık. Değişik bir rota, her gün farklı bir değere sahipti. Bingöl’de harika bir kamp yaptık. Motor sporunun hiç gitmediği yerlere sporcu götürdük. Her kategoride yabancı yarışmacımız vardı. Gelen yabancı sporcular ekonomik olarak da ülkemize fayda sağlıyor. Beğenip daha sonra gelenler oluyor.

*Yarışmacıların yüzde 30’u profesyonel, yüzde 70’i ise hobi olarak katılıyor. Yaş ortalaması çok genç değil. Gençler daha çok 2-3 günlük yarışlara katılıyor, bu yarış uzun ve strateji önemli. Ben senelerce ralli yaptım, 3-4 gün yaparsınız ama 7 güne mental ve fiziksel hazırlık gerekiyor. 7 günü de hızlı geçirmek şart. Günde 350 km yol alıyorsunuz, bunun 200’ü de kayalıklar üzerinde zor parkurlar oluyor.

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*Artık rallide yarış takımları var. Araç kiralayabiliyorsunuz, eskiden bu imkânlar yoktu. Şimdi 7-8 yarış takımından araç kiralayarak basit ya da profesyonel bir araba edinebilirsiniz. TransAnatolia’da bu işe meraklıysanız misafir olarak gelip izleyebilirsiniz, raid olarak katılabilirsiniz. Standart bir otomobille, hız limiti dahilinde yarışabilirsiniz.

*Hollandalı arkadaşımız "Ülke çok güzel, yarış yapın" dediği zaman dünya çapında ünlü hale getirebilir miyiz diye düşündük ve başladık.

*Samsun’dan İzmir’e, geçen sene 100. yılımızda en değerli rotamız olarak telaffuz ettik. Bu sene de çok anlamlı, Doğu’ya, Kars’a götürdük ama Van’a gittik. Artık güvenli ve rahat bölgeler olduğunu Türklere ve yabancılara göstermek istedik.

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*İleride Van’ı Hakkâri’ye bağlayan, Ağrı’ya giden rotalar olabilir. Uzun zamandır hayal ettiğimiz bir yarış var: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan rotası. İki kardeş ülkeyi birbirine bağlayan bu rotayı istiyoruz.

*Ekip çok oturdu, birçok arkadaşımız gönüllü, 150-160 kişiden oluşuyor. 8-10 senedir bizimleler. Geldiğimiz noktada organizasyon iyice oturmuş durumda.

‘ANA YOL VE MEDENİYETTEN UZAK BÖLGELER SEÇİYORUZ’

Orhan Çelen TransAnatolia Sportif Direktörü

*15. yılda, 14. kez düzenleniyor. Ben eski bir otomobil sporcusuyum. Bu yarışta yarışan bir Alman arkadaşımla endurocu. Yemek esnasında sohbette Hollandalı arkadaşımız vardı. Birimizin 4x4 off-road sürücüsü, birimizin enduro sürücüsü olması sonucunda böyle bir şey oluştu. Fethiye’de. Hollandalı arkadaşımızın bu işleri organize eden bir arkadaşına yönlendirmesi sonucu 2010 senesinde başladık.

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*Otomobil sporları biraz pahalı bir spor. Büyük bir hobi var ama maddi imkânsızlıklar yayılmasına engel oluyor yoksa ilgilisi çok.

*14 yılın en iyi yarışı olduğunu söyleyebilirim. İyi bir ekibimiz var. Tecrübeliler ve organizasyon çok daha kolay yürüyor. Bu yıl rotamız da son derece etkileyici oldu. Değişen iklim şartları ve coğrafi koşullar yabancı misafirlerimizi oldukça şaşırttı.

*Bazı yarışmacılarımız, dünyanın her tarafındaki yarışlara gittikleri halde TransAnatolia’yı dünyanın en iyi rallilerinden biri olarak değerlendiriyorlar. Bunda Türk insanının misafirperverliğinin, ülkemizin doğal güzelliklerinin ve tarihi değerlerinin katkısı büyük.

*Bu bir yol dışı yarışı. Ana yollardan, medeniyetten uzak bölgeler seçiyoruz. Tarih, kültür ve doğa var. Rota seçiminde bu önemli bir faktör.

*Biz rally raid organizasyonundan da ziyade bir spor turizmi organizasyonuyuz. Bir yarış değil, aynı zamanda bir spor turizmi.

*Büyük bütçeli yarışlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama yeterli desteği bulabilirsek bu projeye devam etmek istiyoruz.

*Bu tür yarışların diğer ismi Cross-country rallisidir, ülke sınırlarını aşar. Burada da sınırların dışına çıkmak istiyoruz. Ankara-Bakü gibi, arkasında kültürel değeri de olan bir rota arzu ediyoruz.