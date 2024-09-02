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Mersin’den Van’a 2 bin 200 km’lik TransAnatolia başladı

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#Transanatolia#Mersin#Van
Mersin’den Van’a 2 bin 200 km’lik TransAnatolia başladı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, önceki gün Mersin’den start aldı.

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Startı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından verilen (sağda) rallide 16 yaşındaki Efe Görür ‘en genç’, 70 yaşındaki Hollandalı Jan Van Veen de ‘en yaşlı’ yarışmacı olarak mücadele ediyor (solda). 15 ilin geçileceği toplam 2 bin 200 km mesafeli yarış, 7 Eylül’de Van’da sona erecek. Organizasyona, Türkiye’nin yanı sıra 10 ülkeden 97 yarışmacı katılıyor. Organizasyon hakkında bilgi veren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “Elimizden geldiğince daha önce motor sporlarına ev sahipliği yapmamış şehirlere gitmeye çalışıyoruz, bu yıl da Van’a gideceğiz” dedi. · 

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#Transanatolia#Mersin#Van

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