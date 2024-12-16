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Mersin’de Kipkemboi rekora koştu

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#Atletizm#6. Uluslararası Mersin Maratonu#Mersin
Mersin’de Kipkemboi rekora koştu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

6. Uluslararası Mersin Maratonu büyük bir katılımla gerçekleşti.

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Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl ‘Elite Label’ kategorisine alınan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu’nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.

‘Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz’ sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yapıldı. Maratona, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya’nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katıldı. Erkekler klasmanında koşuyu 2 saat 8 dakika 13 saniyede tamamlayarak Türkiye maratonlar rekoru kıran Kenyalı Bethwell Kipkemboi birinci oldu. Kadınlarda da Ugandalı Juliet Chekwel, 2 saat 29 dakika 18 saniye ile zirvede yer aldı. 

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#Atletizm#6. Uluslararası Mersin Maratonu#Mersin

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