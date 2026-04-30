Mersin'de duygulandıran görüntü: 400 öğrenciden Arda Güler’e '10 numara' davet!

Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte, yaklaşık 400 öğrenci okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

"ARDA ABİ OKULUMUZA GEL"

Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.