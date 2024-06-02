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Mersin Büyükşehir Belediyesi Süper Ligi’e yükseldi

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#Süper Lig#Mersin Büyükşehir Belediyesi#Basketbol
Mersin Büyükşehir Belediyesi Süper Ligi’e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 02:12

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net’i 83-72 yenerek seriyi 3-1 yaptı ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

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Türkiye Basketbol Ligi Play-off finali dördüncü maçında, Sigortam Net'i 83-72 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), seride 3-1 öne geçerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

ŞAMPİYON OLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KUPASINI ALDI

Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Sigortam Net'i yenerek şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi (KSK) kupasını aldı.

Play-off final serisinde Edip Buran Spor Salonu'ndaki mücadelede Sigortam Net'i 83-72 yenerek, seride durumu 3-1'e taşıyan MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Şampiyon olan MSK için kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, MSK'lı basketbolculara madalyalarını verdi. Kupayı kaldıran oyuncular, şampiyonluk sevincini tribündeki taraftarlarla paylaştı.

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahaya inerek teknik heyet ve oyuncuları kutladı, şampiyonluk sevinci yaşayan basketbolcularla fotoğraf çektirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yarın 18.30'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması yapacağı bildirildi.

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#Süper Lig#Mersin Büyükşehir Belediyesi#Basketbol

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