Mersin Büyükşehir Belediyesi 85-64 Sigortam Net

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Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), Sigortam Net'i 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.
MSK, play-off finali dördüncü maçını 1 Haziran'da Mersin'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Yener Yılmaz, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Canberk Kuş 5, Berkay Sinirlioğlu 6, Simmons 18, Gökhan Yazıcıoğlu 11, Kairys 10, Hüseyin Akın Kandemir 13, Deniz Çelen 8, Burak Gözeneli 5, Murat Kuntker 7, Ata Turgut 2, Ramazan Tekin
Sigortam Net: Florence 14, Serkan Menteşe 2, Berkay Bayar 11, Koray Uzunhasan 2, Sherrill 13, Engin Kalkan 5, Emir Adıgüzel 4, Mehmet Özdoğan, Doğukan Şanlı 5, Cihat Mertali Dalgalı 2, Yiğit Baran Sarıkaya 6, Erde İlter
1. Periyot: 24-12 (MSK lehine)
Devre: 40-33 (MSK lehine)
3. Periyot: 61-51 (MSK lehine)