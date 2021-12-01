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Merseyside Derbisi'ne SÜPER ORAN ile iddaa oyna! Everton-Liverpool maçının favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Everton Liverpool
Merseyside Derbisine SÜPER ORAN ile iddaa oyna Everton-Liverpool maçının favorisi...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını terlettiği Everton, Merseyside Derbisi'nde Liverpool ile kozlarını Goodison Park'ta paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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EVERTON

Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e kaptırıp sezona Rafael Benitez'le giren Everton, Premier Lig'in ilk haftalarında başarılı sonuçlar da elde etmişti ancak son 7 haftada sadece 2 puan toplayabildiler ve son 3 maçta gol bile atamadılar!

Mason Holgate cezalı; Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina ve Tom Davies sakat. Andre Gomes iyileşti ama tam olarak hazır olmadığı için maç kadrosuna alınmadı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun da uzun bir sakatlıktan geri dönmüştü, son 4 maç kadrodaydı ama süre alamadı. Merseyside Derbisi için açıklanan maç kadrosunda yine kendine yer buldu fakat Benitez'in Cenk'i ilk 11'de oynatması beklenmiyor.

Cezası sona eren Richarlison hücum merkezinde başlayacak. Kanatlarda Andros Townsend ile Demarai Gray oynayacak.

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Mina'nın yokluğunda stoper ikilisi olarak "Michael Keane & Ben Godfrey" göreceğiz. Orta üçlüde "Fabian Delph, Allan & Abdoulaye Doucoure" izleyeceğiz.

LIVERPOOL

Anfield Road'da üst üste aldığı 4-0'lık 2 galibiyetin moraliyle derbiye çıkacak olan Liverpool'da Roberto Firmino ve Curtis Jones hala sakat.

Southampton maçında dinlendirilen Joel Matip yeniden ilk 11'e dönecek ve Virgil van Dijk'la birlikte savunmanın merkezini oluşturacak.

Joe Gomez ve Naby Keita takımla çalışmalara başladı ancak TD Jürgen Klopp tarafından maç kadrosuna alınmadı, bu karşılaşmayı pas geçip Wolves mücadelesine hazır olmaya çalışacaklar.

Sağ bekte Trent Alexander-Arnold ve sol bekte Andy Robertson devam edecek.

Orta sahada "Henderson, Fabinho & Thiago" üçlüsünü; hücumda "Sala, Jota & Mane" hattını izleyeceğiz.

Deplasmanda oynadıkları son maçta, West Ham karşısında 3-2 kaybetmişlerdi fakat Goodison Park'ta çıktıkları son 10 maçı kaybetmediler. Ancak son 9 ziyaretin 8'inde de Everton'ı mağlup edemediler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Everton ile Liverpool arasındaki rekabet, Premier Lig tarihinin en fazla kırmızı karta sahne olan rekabeti! (22 kez)

- İki takım arasındaki son maçı Everton kazanmıştı ama "The Toffees", 1984-85'ten bu yana rakibini üst üste 2 lig maçında mağlup edemedi.

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İNGİLTERE PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Everton ile Liverpool'u karşı karşıya getirecek İngiltere Premier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Liverpool kazanır" tercihine 1,27 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,34'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,43 iken Misli.com'da 1,51!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

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%58'lik kesim son maçlarda formsuz görüntüde olan Everton yerine derbi maçta Liverpool'dan yana...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Liverpool'un İskoç sol beki Andy Robertson'ın SPFL günlerini hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Everton Liverpool

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