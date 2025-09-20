×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Merseyside derbisinde 3 puan Liverpool'un!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 16:27

Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool ile Everton kozlarını paylaştı.

Merseyside derbisini Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 10. dakikada Gravenberch'in golüyle öne geçti. Asisti ise Mohamed Salah yaptı.

GERİ DÖNEMEDİ

Ev sahibi takım, 29. dakikada Ekitike'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk golün sahibi Gravenberch bu kez asist yaptı. Everton'ın tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla liderliğini sürdürdü. Everton ise 2. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, ligde gelecek hafta Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Everton, West Ham'ı konuk edecek.

