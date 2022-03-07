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Merkezefendi’de Eugene German fark yarattı

#Basketbol#Merkezefendi Basketbol#Eugene German
Merkezefendi’de Eugene German fark yarattı

ING Basketbol Süper Ligi’nde üst üste ikinci galibiyetini Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda 85-83 yenerek alıp kendisi için sezonun en kritik zaferine imza atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te yeni transfer Eugene German fark yarattı.

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Milli ara öncesi Beşiktaş Icrypex’i mağlup eden, Karşıyaka galibiyetiyle 21 maçta 7 galibiyete ulaşıp 1 maç eksiğine rağmen düşme hattına 3 galibiyet fark atarak rahatlayan Denizli temsilcisinde 24 yaşındaki guard German, mücadeleye damga vurdu.

Merkezefendi’ye Beşiktaş maçı öncesi Yunan 1’inci Lig ekibi Ionikos Nikaias’tan transfer olan German, takıma katıldıktan sonra üst üste 2 hayati galibiyette başrol oynadı.

ABD’li oyuncu ilk maçında Beşiktaş potasına 20 sayı bırakırken, dün Karşıyaka galibiyetine 33 sayı, 6 ribaund, 3 asistle müthiş katkı yaptı.

Kritik anlarda sahne alarak hayati öneme sahip maçı koparan German ve takımı maç sonrası Denizlili yöneticiler bağırlarına bastı.

Antrenör Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından, "Gerçekten çok önemli bir atmosferde Yukatel Merkezefendi Belediyesi olarak tarihimize çok güzel bir galibiyet yazdırdık. Bu galibiyet çok ihtiyacımız olan bir zamanda geldiği için mutluyum. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirdik. İyi çalıştık. Takımımıza yeni katılan oyuncular da iyice alıştı. Bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Ekibimi tebrik ediyorum. Bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Merkezefendi’de Eugene German fark yarattı

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#Basketbol#Merkezefendi Basketbol#Eugene German

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