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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Merkezefendi potada çok hızlı! 9 transfer...

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Merkezefendi potada çok hızlı! 9 transfer...
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Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezon kadro planlamasına erken başlayıp antrenör Şahin Ateşdağlı’yla yeniden anlaşan, genel menajerlik görevine de Evren Yenice’yi getiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 7 iç - 2 dış transfer yaptı.

İç transferde takım kaptanı Ümit Sonkol’un yanı sıra Gökhan Yazıcıoğlu, Denizcan Çevik, Barış Kaan Özkan, Bertan Baştan, Altan Erol ve Bora Hun Paçun’la sözleşme yenileyen Denizli ekibi, Konyaspor’dan Mehmet Özdoğan ve Akhisar Belediye Basket’ten Merthan Mutlu’yu renklerine bağladı.

Geçen sezon koronavirüs salgınıyla yarıda kalan ligi üçüncü bitiren Merkezefendi, yabancı transferi konusunda ise acele etmeyecek.

Merkezefendi potada çok hızlı 9 transfer...

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