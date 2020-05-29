DHA
Son Güncelleme:
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi!
Türkiye Basketbol Ligi’nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden bitirilen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iç transferi hızlı adımlarla şekillendirdi.
Daha önce antrenör Şahin Ateşdağlı’yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Bora Hun Paçun, Gökhan Yazıcıoğlu, Barış Çağan Özkan ve Deniz Can Çevik ile yeniden anlaştı.
Merkezefendi’de yerli oyunculardan Altan Erol’un sözleşmesi de devam ediyor.
Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle