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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi!

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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi!
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Türkiye Basketbol Ligi’nde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden bitirilen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iç transferi hızlı adımlarla şekillendirdi.

Daha önce antrenör Şahin Ateşdağlı’yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Bora Hun Paçun, Gökhan Yazıcıoğlu, Barış Çağan Özkan ve Deniz Can Çevik ile yeniden anlaştı.

Merkezefendi’de yerli oyunculardan Altan Erol’un sözleşmesi de devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi

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