Merkez Hakem Kurulu'ndan vize haberlerine yalanlama

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;



Kamuoyunda yer alan Uluslararası maçlarda görevli hakemlerimize vize alınamadığına dair asılsız haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerimize vize almak konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamakta, vize işlemleri rutin bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca vizesi mevcut yedek hakemlerimiz de bulunmaktadır.



Pandemi sürecinde UEFA, uluslararası müsabakalar için farklı ülkelerden COVID-19 testleri tamamlanmış yedek hakem ekiplerini daima hazır bulundurmaktadır. Bu nedenle hakem ekibimize yedek olarak farklı bir ülkeden yardımcı hakem atanması UEFA’nın prosedür gereği rutin bir uygulamasıdır.

Aynı şekilde, bu hafta bir hakemimiz de, farklı ülkeden bir hakem ekibinde yedek hakem olarak yer almış ve UEFA tarafından maça atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Merkez Hakem Kurulu