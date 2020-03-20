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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:26,Son Güncelleme:/

Son dakika: Merih Demiral'ın test sonucu açıklandı!

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Son dakika: Merih Demiral'ın test sonucu açıklandı!
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Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin dışında hiçbir oyuncuda koronavirüse rastlanmadığı ve Merih Demiral'ın testinin negatif çıktığı açıklandı.

Spor Arena Dış Haberler | Kulüpten yapılan açıklamada Matuidi ve Rugani'nin Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bütün takım, teknik kadro ve çalışanlara test yapıldığı ve bu testlerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtildi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı da test sonucunun negatif olduğu ifade edildi.

Son dakika: Merih Demiralın test sonucu açıklandı

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