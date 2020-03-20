Son dakika: Merih Demiral'ın test sonucu açıklandı!

Spor Arena Dış Haberler | Kulüpten yapılan açıklamada Matuidi ve Rugani'nin Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bütün takım, teknik kadro ve çalışanlara test yapıldığı ve bu testlerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtildi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı da test sonucunun negatif olduğu ifade edildi.





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