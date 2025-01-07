Merih Demiral'ın Fatih Terim mutluluğu

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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli forması Merih Demiral, Fatih Terim'in Al-Shabab'ın başına geçmesiyle ilgili konuştu.

"BURADA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da iyi işler yapacağına inandığını ifade eden Merih Demiral, "Fatih Terim ile 2 gün önce görüştüm. Türk halkı için çok önemli bir isim. Türkiye'de ve İtalya'da yaptıklarıyla Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Burada olduğu için mutluyum. Al-Shabab'da önemli işler yapacağına inanıyorum. Suudi Arabistan futboluna da katkılarda bulunacaktır. Yakında görüşeceğiz. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz işler yaptı. O zamanlar 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Onu çok seviyorum ve ona saygı duyuyorum." diye konuştu.

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ilk resmi lig maçına ise Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli karşısında çıkacak.

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Prens Abdullah El-Faysal Stadyumu'nda 10 Ocak Cuma günü Al-Ahli - Al-Shabab karşılaşacak. Maç öncesinde milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na Fatih Terim ile ilgili röportaj verdi.