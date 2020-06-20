Merih Demiral'ın Cristiano Ronaldo anısı! "Haydi Turco!"

Bleacher Report'a röportaj veren Merih Demiral, "Aslında sezon benim için çok iyi başlamıştı. Sakatlandığım güne kadar her şey harikaydı. O günü asla unutmayacağım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Yakında takıma katılacağım. Ronaldo, Chiellini ve Buffon gibi harika futbolcular sahibiz. Kaybetmeyi asla kabul etmeyen karakterleri var. Sakatlık sürecimde benim için motivasyon kaynağı oldular" şeklinde konuştu.

"RONALDO BENİ GÖRÜNCE 'HAYDİ TURCO' DEDİ"

Cristiano Ronaldo'nun takım için öneminden de bahseden milli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi bence Dünya Kupası’ndan sonra en büyük futbol organizasyonu. En iyi futbolcuların boy gösterdiği bir sahne. Küçük detaylar kazananı belirliyor. Cristiano Ronaldo bu kupayı 5 kez kazandı. Onun tecrübesi bizim için çok önemli. O çok büyük bir profesyonel. Sanıyorum Udinese maçıydı; iki gol atmıştı. Maçtan sonra antrenman yapıyordu. Beni görünce ‘Haydi Turco (Türk) rejenerasyon zamanı’ dedi. Birlikte çalışmıştık. Çok çalışmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman söyler. O gün futbola olan tutkusunu ve karakterini daha iyi anlamıştım" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE EURO 2020'Yİ KAÇIRSAYDIM DA KİMSE ÖLMESEYDİ"

2021 yazına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası ve milli takımımız hakkında da konuşan Merih, "Salgın olmasaydı turnuvayı kaçıracaktım. Keşke kaçırsaydım da kimse ölmeseydi. Hayatta insan sağlığından daha önemli hiçbir şey yok. Maçlar, turnuvalar gelip geçer. Umarım en kısa sürede normale döneriz. Ben de o gün sağlıklı olurum ve milli formayla sahaya çıkarım. Milli Takımımız tecrübe ve gençliğin karışımı. Koşan ve savaşan bir takımız. Bundan dolayı başarılıyız. Fransa’ya yenilmedik. Onlar son dünya şampiyonu. Fransa maçları bizim için final gibiydi. Gelecek için sınav niteliğinde oldu. Tecrübe kazandık. Zor bir turnuva olacak. Maç maç bakmalıyız. Nereye kadar gideriz bilmiyorum ama asla pes etmeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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