Merih Demiral'den Dybalalı mesaj!
İtalya'da top koşturan Milli futbolcumuz Merih Demiral, corona virüsüne yakalanan Arjantinli yıldız Dybala ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli savunmacı Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Corona virüsüne yakalandıktan sonra olumlu bir tedavi süreci yaşayan Juventus'tan takım Paulo Dybala ile bir fotoğrafını paylaşan Merih, "Hep birlikte güzel günler yakında." notunu düştü.
Öte yandan Arjantinli yıldızın Merih'in paylaşımını beğendiği görüldü.
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