MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMerih Demiral'den corona virüs salgını için anlamlı hareket!
GeriFutbol Merih Demiral'den corona virüs salgını için anlamlı hareket!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 18:33,Son Güncelleme:/

Merih Demiral'den corona virüs salgını için anlamlı hareket!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merih Demiral'den corona virüs salgını için anlamlı hareket!
Abone Olgoogle-news

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, corona virüs salgını sebebiyle 2000 aileye yardım edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merih Demiral, "Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısına da yanıt veren milli futbolcu, "Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Merih Demiralden corona virüs salgını için anlamlı hareket

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle