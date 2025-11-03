Merih Demiral'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Haberin Devamı

Kariyerini üç yıldır Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

İsmi transferde Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki savunmacı, Portekiz spor gazetesi ABOLA'ya verdiği röportajda geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇOK MUTLUYUM"

Şu an Suudi Arabistan'da çok mutlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve işlerin gidişatından memnunum. Transfer aşamasında bize söylenen her şey – planlar ve vizyon – yavaş yavaş meyvesini veriyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ancak gelecekte ne olacağını kimse bilemez." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Al-Ahli formasıyla bugüne dek 78 maça çıkan Merih Demiral, 3 gol atıp 4 de asist üretti. Milli futbolcu bu maçlarda 14 sarı kart ve 2 de kırmızı kart gördü.

Merih Demiral, Al-Ahli ile 2024-25 sezonunda Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 2025-26 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası zaferleri yaşadı.