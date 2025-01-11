Merih Demiral'dan Fatih Terim, Fenerbahçe ve transfer açıklaması

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Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçta kendi kalesine gol atan Merih Demiral, karşılaşma sonrası Fatih Terim ile fotoğraf paylaştı.

Maçın ardından Tivibu Spor'a konuşan Merih, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FATİH HOCAYI ÇOK SEVİYORUM"

Zor bir maçtı. Öncelikle Fatih Hoca'ya hoş geldin diyorum. Maçtan sonra da konuştuk onunla. Buraya geldiği için çok mutluyum. İnşallah burada nice başarılara imza atar. Zor bir maçtı. İlk yarı daha rahattı ama ikinci yarıda zorlandık. Kazandığımız için mutluyum. Çok güzel bir maçtı bizim için. Fatih Hoca'ya çok saygı duyuyorum ve seviyorum o yüzden buraya geldiği için çok mutluyum. Her zaman konuştuk. İnşallah çok başarılı olur burada. Çok büyük bir hoca burada farkını gösterecektir.

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"BİZ BURADA TÜRKLERE YOL AÇIYORUZ"

Ben burada iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Fatih Hoca'nın da öyle olacağını umuyorum, kesin öyle olacak. Biz burada diğer Türklere yol açıyoruz. O yüzden daha fazla Türk'ün buraya gelmesini tabii ki istiyorum. Fatih Hoca'nın geldiğine çok mutlu oldum. İnşallah daha fazla Türk buraya gelir ve nice başarılara imza atar.

"FENERBAHÇE BENİM TAKIMIM! İDDİALAR OLUYOR..."

Ben burada çok mutluyum. Çok iddialar oluyor. Fenerbahçe benim çocukluk takımım. Her zaman maçları da takip ediyorum. O yüzden şu anda burada mutluyum. İleride ne olur bilemiyorum. Buradaki insanlar bana sevgi, saygı duyuyor. O yüzden burada çok mutluyum. İlerisi ne gösterir bilemem ama burada çok mutluyum şu anda.

SÜPER LİG'DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Maçları takip etmeye çalışıyorum zaman buldukça. Türkiye Ligi, zor bir lig. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidiyor yarış. İkisi de çok büyük takım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü çok takip edemiyorum. Hayırlısı olsun. Hak eden kazansın diyeyim.

"ARDA BENİ DAVET ETTİ"

Real Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya Süper Kupa maçını takip edeceğim. Arda ile konuştum. Beni davet etti. Finalde orada olacağım.