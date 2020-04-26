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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Merih Demiral'a müjdeli haber! de Ligt Barcelona'ya gidiyor...

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Merih Demiral'a müjdeli haber! de Ligt Barcelona'ya gidiyor...
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İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın, Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus'un bir diğer genç stoperi olan Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'ya yakın bir gazete olan Mundo Deportivo, Bordo-mavili kulübün geçen yaz Ajax'tan alamadığı 20 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bu yaz takasla kadrosuna katabileceğini iddia etti.

Juventus teknik direktörü Sarri'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Arthur'u istemesiyle de Ligt transfer için bir şans bulan Barcelona Juventus'a takas teklif edecek.

Corona virüsü salgını sebebiyle dünya futbolunda yüksek bonservisli transferlerin yapılması beklenmiyor. Bu yüzden sansasyonel takas anlaşmaları önümüzdeki 1-2 yıla damga vurabilir.

de Ligt'in Barcelona'ya transfer olma ihtimali, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus savunmasındaki yerini sağlamlaştıracak.

Merih Demirala müjdeli haber de Ligt Barcelonaya gidiyor...

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