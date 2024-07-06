Merih Demiral yoksa Samet Akaydin var! Hollanda - Türkiye maçında Arda Güler'den harika asist, Samet'ten kafa golü

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A Milli Takımımız, EURO 2024'te Hollanda ile karşı karşıya geldi.

MONTELLA'DAN 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

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TARAFTARLARIMIZDAN MERİH DEMİRAL'A DESTEK

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA TÜRK COŞKUSU

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

A Milli Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Şampiyonalarındaki 9. maçına çıkarak Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu.

MERİH YOKSA SAMET VAR!

Sakatlığını atlatıp Merih Demiral'ın yokluğunda ilk 11'e geri dönen Samet Akaydin, 35. dakikada takımımızı öne geçiren golü attı. Soldan kullandığımız köşe vuruşunda ters kanada açılan topu önüne alan Arda Güler, sağ ayağıyla harika bir orta kesti. Arka direğe inen topa kafayı vuran Samet, takımımızı öne geçirdi. Samet böylece Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

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Avusturya maçında iki golle yıldızlaşan Merih Demiral'ın yokluğunda sahaya çıkan Samet de gol attı ve 'Merih yoksa Samet var' yorumlarını yaptırdı.

Portekiz maçında şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atan Samet, Hollanda'ya attığı golle kendini affettirdi.

⚽️ Arda Güler'in ortasında Samet Akaydin'in kafa golüyle 1-0 öne geçtik... #HOLvTÜRpic.twitter.com/TPMLdh67Ww — Spor Arena (@sporarena) July 6, 2024

'KAFA TOPLARINDA ETKİLİYİM' DEMİŞTİ

Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından günler önce Abdülkerim Bardakcı ile kısa röportajı yayınlanan Samet Akaydin, 'Takımda en iyi kafa vuruşuna sahip oyuncu kim?' sorusuna 'Sanki bana göre hazırlanmış bir soru. Direkt Samet diye bağırıyor soru.' diye esprili bir yanıt veren Samet, devamında ise şöyle konuşmuştu: Golcü yönünden Abdülkerim ama savunma yönünden kendimi diyorum.

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Abdülkerim Bardakcı ise espriye devam edip; 'Kesinlikle katılmıyorum. Golcü yönünden de ben cepheden de ben. Ama sen cidden çok iyi sıçrıyorsun orayı atlamayalım.' demişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

ARDA GÜLER'DEN İKİNCİ ASİST

Gürcistan maçında harika bir gol atan, Avusturya maçında ikinci golümüzün asistini yapan Arda Güler, hanesine bir asist daha yazdırdı.

Genç yıldızımız, Rooney ve Ronaldo'nun ardından Avrupa Şampiyonalarında 20 yaşından önce gol ve asist yapan üçüncü futbolcu olmuştu.