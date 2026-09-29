Merih Demiral: 'Utanç duyuyoruz, özür dileriz!'

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelenin ardından A Milli Takım'dan Zeki Çelik, İsmail Yüksek ve Merih Demiral, değerlendirmelerde bulundu.

ZEKİ ÇELİK: BU SKORU BEKLEMİYORDUK

"Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

MERİH DEMİRAL: UTANÇ DUYUYORUZ

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başak söylenecek bir şey yok!

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İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"

İSMAİL YÜKSEK: İNANILMAZ KÖTÜ

"Bize yakışmayan inanılmaz kötü mücadele! Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı düşürdü! İkinci yarı daha iyi mücadele ettik! Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı!"