Merih Demiral: 'Utanç duyuyoruz, özür dileriz!'

Güncelleme Tarihi:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Mücadelenin ardından A Milli Takım'dan Zeki Çelik, İsmail Yüksek ve Merih Demiral, değerlendirmelerde bulundu.
ZEKİ ÇELİK: BU SKORU BEKLEMİYORDUK
"Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."
MERİH DEMİRAL: UTANÇ DUYUYORUZ
"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başak söylenecek bir şey yok!
İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"
İSMAİL YÜKSEK: İNANILMAZ KÖTÜ
"Bize yakışmayan inanılmaz kötü mücadele! Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı düşürdü! İkinci yarı daha iyi mücadele ettik! Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı!"