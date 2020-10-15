Merih Demiral, Türkiye-Sırbistan maçına damga vuran harekete imza attı

Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi 4. maçında ağırladığımız Sırbistan karşısında gecenin harekeri Juventus forması giyen Merih Demiral'dan geldi.



UEFA Uluslar Ligi 4. maçında ağırladığımız Sırbistan karşısında gecenin harekeri Juventus forması giyen Merih Demiral'dan geldi. 2-0 geriye düştüğümüz maçta Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ile beraberliği yakaladık. Maçın 81. dakikasında Merih Demiral, topu çizgiden çıkararak A Milli Takım'ı bir kez daha yenik duruma düşmekten kurtardı.

İşte o pozisyon: