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GeriFutbol Merih Demiral, Türkiye-Sırbistan maçına damga vuran harekete imza attı
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

Merih Demiral, Türkiye-Sırbistan maçına damga vuran harekete imza attı

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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan maç 2-2'lik skorla sonuçlanırken gecenin hareketi Merih Demiral'dan geldi.

Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi 4. maçında ağırladığımız Sırbistan karşısında gecenin harekeri Juventus forması giyen Merih Demiral'dan geldi.

UEFA Uluslar Ligi 4. maçında ağırladığımız Sırbistan karşısında gecenin harekeri Juventus forması giyen Merih Demiral'dan geldi. 2-0 geriye düştüğümüz maçta Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ile beraberliği yakaladık. Maçın 81. dakikasında Merih Demiral, topu çizgiden çıkararak A Milli Takım'ı bir kez daha yenik duruma düşmekten kurtardı.

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Türkiye - Sırbistan maçı konuşulurken gecenin olayı Caner Erkin...
Türkiye - Sırbistan maçı konuşulurken gecenin olayı! Caner Erkin...

İşte o pozisyon:

Merih Demiral, Türkiye-Sırbistan maçına damga vuran harekete imza attı

 

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