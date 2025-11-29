×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Merih Demiral transferde kararını verdi: İmzayı atıyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 15:26

Al-Ahli'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Merih Demiral, geleceği hakkında kararını verdi. Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen milli futbolcu, Suudi ekibinde kalıyor.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın üç sezondur formasını giydiği Al-Ahli'yle sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek.

Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edilen 27 yaşındaki savunmacı, geleceği hakkında kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL UZATIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Merih Demiral, Al-Ahli ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

2023 yazında 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan transfer edilen ve hem performansı hem de saha içindeki savaşçı haliyle taraftarın sevgilisi haline gelen Merih Demiral, Al-Ahli formasıyla bugüne dek 81 maça çıktı ve 3 gol - 4 asist üretirken 14 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Al-Ahli ile geçtiğimiz sezon Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Merih Demiral, bu sezona ise Suudi Arabistan Süper Kupası zaferiyle başlamıştı.

Al-Ahli, 9 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 19 puanla 4. sırada yer alıyor.

#Transfer#Merih Demiral#Fenerbahçe

