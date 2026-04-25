Merih Demiral tarihe geçti: Asya Şampiyonlar Ligi üst üste 2. kez Al Ahli'nin!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 22:25

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Machida'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ile Japonya ekibi Machida, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamladı ve uzatmalara gidildi.

Al Ahli, 96. dakikada Al Buraikan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Al Ahli'de Al Hawsawi rakibine kafa atması sonucu 68. dakikada kırmızı kart gördü.

MERİH DEMİRAL'DEN ÜST ÜSTE 2. KUPA

Al Ahli, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral 120 dakika sahada kaldı.

Suudi ekibiyle üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan milli futbolcu Merih Demiral, Al Ahli ile 3. kupasını kazanmayı başardı.

BAKMADAN GEÇME!