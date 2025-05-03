Merih Demiral tarihe geçti! Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu

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Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki finalde Al Ahli, 35'inci dakikada Brezilyalı forvet Galeno'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie, 42'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Al Ahli, müsabakadan aynı skorla galip ayrılarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.
MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ
Maça ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı ilk finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını gösterdi.